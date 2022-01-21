Motosiklet satışı 2021’de yüzde 16 arttı: En önemli aktörleri de motosikletli kuryeler oldu

Konuyla ilgili bilgi veren Kanuni markasının üreticisi Kuralkan'ın Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, "Motosiklet pazarı, hacim olarak Türkiye'nin gelişime, büyümeye en açık pazarlarından biri konumunda. Yaşadığımız pandemi süreci ve içinde bulunduğumuz konjonktür, her şeyden önce e-ticaret alanında adeta bir patlamaya neden oldu ki e-ticaretin en önemli aktörleri de motosikletli kuryeler oldu. Bununla birlikte pandemi, insanları sağlıklı, güvenli, ekonomik ve bireysel ulaşım araçları konusunda ciddi bir arayışa yöneltti. Bu noktada da elbette akla gelen ilk ulaşım aracı motosikletler oldu. Son olarak çevresel hassasiyeti önceki kuşaklara göre çok daha yüksek olan ve özellikle ulaşım konusunda özgür bir şekilde hareket etmek isteyen yeni neslin de motosiklet satışlarının artışında önemli bir rolü oldu. Tüm bu etkilerle, 2021'in ilk altı ayında 118 bin 656 adet olarak gerçekleşen tescil rakamı yıl sonunda 241 bin 957 adede ulaştı. Yılı önemli bir artışla tamamlayan motosiklet satışlarının, 2022 yılında da benzer bir ivmeyle yükselmeye devam etmesini ve 2006 yılındaki rekor seviyelerine yaklaşmasını bekliyoruz" dedi.

TEK FİYAT POLİTİKASI VE ÖDEME KOLAYLIĞIYLA KURYELERİN ÖNCELİKLİ TERCİHİ