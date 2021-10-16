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    • Yaşam
    • 16.10.2021 10:01
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    • 16.10.2021 10:50
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    Esenler'de kaygan yolda tek teker şov yapmak isteyen moto kurye trafiği tehlikeye attı

    İstanbul'un Esenler ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda tek teker üzerinde giden motokurye, trafiği tehlikeye attı. Motosikletli kuryenin bir otomobile de çarpmaktan son anda kurtulduğu tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Haberin detayları...

    DHA
    Moto kurye tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı

    Pandemi sonrası vatandaşların rağbet gösterdiği moto kuryelerin iş yükü kat be kat arttı.

    Son bir buçuk senede personel sayısında da büyük artış olan moto kuryeler can güvenliğini almadan çalışıyor.

    Sadece pandemi döneminde 300'e yakın moto kurye trafik kazasında hayatını kaybetti.

    Son olarak Esenler'de yağmur sonrası kayganlaşan yolda tek teker üzerinde giden motokurye, trafiği tehlikeye attı. Motosikletli kuryenin bir otomobile de çarpmaktan son anda kurtulduğu tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Olay, 13 Ekim Çarşamba gece saatlerinde Esenler Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. İnternet üzerinden satış yapan firmanın kuryesi olarak çalışan kişi, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kaza riskine aldırış etmeden tek teker gösterisi yaptı.

        Kurye, tek teker üzerinde gittiği sırada yola çıkan bir otomobile de çarpmaktan son anda kurtuldu. Kuryenin tehlikeli gösterisini bir arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.

        "BİZ ROBOT DEĞİLİZ"

        Son zamanlarda yaşanan trafik kazalarında motosikletli kuryelerin ölümleri ve kuryelerin yaşadıkları zorluklara ilgili İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapılmış ve İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Biz insanız, bizim haber değerimiz var. Siz nasıl bir kedi köpek öldüğü zaman üzülüyorsanız orada insan öldüğü zaman da üzülmek zorundasınız. Pandemiyle beraber zorluk arttı. Sizin ekmeğinizi suyunuzu çorabınıza kadar her şeyi getiren bizleriz. Biz robot değiliz. Bizim de ailemiz var. Trafikteki sürücülere sesleniyorum, araç kullanırken telefon kullanmayın. Artık ailelerimiz isyan ediyor bizi işe göndermek istemiyorlar. Kimimiz en ufak kaza geçirince bile bacağını kırıyor platin takılıyor. İşverenler tarafından da bize değer gösterilmiyor. İşverenler bize 'çalışmazsanız bir sürü kurye var' diyor. Artık hız puanlamasını kaldırsınlar. Kural ihlallerini bizler yapmak istemiyoruz ama buna mecbur bırakılıyoruz"

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