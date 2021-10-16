Esenler'de kaygan yolda tek teker şov yapmak isteyen moto kurye trafiği tehlikeye attı

"Biz insanız, bizim haber değerimiz var. Siz nasıl bir kedi köpek öldüğü zaman üzülüyorsanız orada insan öldüğü zaman da üzülmek zorundasınız. Pandemiyle beraber zorluk arttı. Sizin ekmeğinizi suyunuzu çorabınıza kadar her şeyi getiren bizleriz. Biz robot değiliz. Bizim de ailemiz var. Trafikteki sürücülere sesleniyorum, araç kullanırken telefon kullanmayın. Artık ailelerimiz isyan ediyor bizi işe göndermek istemiyorlar. Kimimiz en ufak kaza geçirince bile bacağını kırıyor platin takılıyor. İşverenler tarafından da bize değer gösterilmiyor. İşverenler bize 'çalışmazsanız bir sürü kurye var' diyor. Artık hız puanlamasını kaldırsınlar. Kural ihlallerini bizler yapmak istemiyoruz ama buna mecbur bırakılıyoruz"