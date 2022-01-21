Hazreti Adem günah işledi mi? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

CEVAP: Hz. Adem ilk insan ve ilk Peygamberdir. Yüce Allah onu çamurbalçıktan yaratıp ruh üfürdü, sonra ona, beraber yaşasınlar diye, eşini yarattı. Ve ikisini bir imtihan ve ikram için Cennete koydu. Oradaki bütün meyve ve içeceklerden yararlanın ama "şu ağaca" yanaşmayın buyruldu.
Onlar da yasağa uydular. Ancak şeytan sinsice onlara yanaştı ve "bu yasak meyveyi yerseniz buradan bir daha çıkarılmazsınız" diye vesvese verdi. Aslında Allah onlara şeytan sana ve eşine düşmandır demişti (Taha/117); ama Adem bunu unuttu. (Taha/115) Onlar da bu sınav meyvesinden yediler.
(Taha/121) Üzerlerindeki elbiseler kayboldu.
Cennetin yeşil yapraklarıyla örtünmeye çalıştılar. Ve Cennetten çıkarıldılar. Havva ile Adem Allah'a yalvardılar. "Ya Rabbi! Nefsimize zulmettik. Sen bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsan biz hüsrana uğrarız. (Araf/23) dediler. Allah, Adem'e tevbe, dua ve kelimelerini öğretti. Ve Adem o kelimelerle Allah'a tövbe etti. Allah da onu affetti. (Bakara/37)