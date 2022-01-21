Hazreti Adem günah işledi mi? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

Bu genel prensipleri açısından böyledir. Fakat bazı hadislerde: "Yapılmış olan ve Allah'ın kabul etmiş olduğu bir haccın sevabı Cennettir." Buyurmuşlardır. Bu hadisi yorumlarken şunu unutmamak lazım; kimin haccının makbul olduğunu sadece Yüce Allah bilir. Bu nedenle de iddia etmek doğru değildir. Bazı rivayetlerde yapılan makbul Hacc: daha önce işlenmiş olan günahlara kefaret olur denmiştir. Yani makbul bir hacc günahları affettirir.