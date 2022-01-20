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    • Yaşam
    • 21.01.2022 00:55
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    • 21.01.2022 01:08
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    Kastamonu'dan kar manzaraları: 1,5 metreye ulaştı

    Son dakika haberleri... Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu. Cide ilçesinde etkili olan kar, bazı yerlerde 1,5 metreye kadar ulaştı. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin başlattığı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    Kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu!

    Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    KAR KALINLIĞI 1,5 METREYİ BULDU
    Kastamonu'da etkili olan kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

    Cide ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye bulurken, Kastamonu İl Özel İdaresi ve Cide Kaymakamlığı ekipleri, günlerdir kapanan yollarda çalışma yapıyor.

    Cide'de gün içinde 9 köy yolu açılırken, 37 köye ise ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi tarafından yapılan son açıklamaya göre; il genelinde 310 köy yolunun açıldığı, kapalı olan 490 köy yolunda ise yoğun mesainin sürdüğü belirtildi.



        Öte yandan, devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşıma açılan yolların bir süre sonra tekrar kapandığı bildirildi.

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        Haberler Yaşam Kastamonu'dan kar manzaraları: 1,5 metreye ulaştı
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