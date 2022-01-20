Ankara'ya yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk uyarısı! Valilikten uyarı geldi: Dikkatli ve tedbirli olun
Yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar ile ilgili Ankara Valiliği'nden dikkat çeken bir uyarı geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri; çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın 22.01.2022 Cumartesi itibariyle Ankara genelinde etkili olması, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk havanın da 27.01.2022 Perşembe gününe kadar il genelinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
21 Ocak 2022 Cuma gününe dikkat çekilen açıklamada, "Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri; çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22.01.2022 Cumartesi) itibaren batı kesimlerden başlayarak ilimiz genelinde etkili olması, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk havanın da 27.01.2022 Perşembe gününe kadar ilimiz genelinde etkili olması beklenmektedir.