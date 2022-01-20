Ankara’ya yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk uyarısı! Valilikten uyarı geldi: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22.01.2022 Cumartesi) itibaren batı kesimlerden başlayarak ilimiz genelinde etkili olması, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk havanın da 27.01.2022 Perşembe gününe kadar ilimiz genelinde etkili olması beklenmektedir.