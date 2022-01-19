Süper Lig'in eski yıldızı Cevher Toktaş'a 5 yaşındaki oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası





Mahkeme heyeti, karar aşamasına gelen duruşmada, Cevher Toktaş'a son sözünü sordu. Toktaş, hasta olan çocuğunu doktora götürmediği için kendisini cezalandırmak istediğini belirterek, "22 gün boyunca hastaydı, öksürdü, doktora götürmedim. Hastalanmasının sebebi de bendim, sürekli pencereleri açıyordum. Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim. Kendimi affedemediğim için yaptım. Olayın buralara geleceğini düşünemedim. Çocuğumu ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Sözlerine devam eden sanık, topluma mal olmuş bir birey olduğunu ve yıllarca profesyonel futbol oynadığını söyledi. Oğluna yönelik söz konusu eylemi gerçekleştirmesi için 'cinnet' gibi herhangi bir durumun oluşması gerektiğini ifade eden Toktaş, olay günü belli aralıklarla telefon görüşmeleri yaptığını ve hemşireleri aradığını söyledi. Bu arama kayıtlarına bakıldığında eylemi gerçekleştirecek vaktinin olmadığının anlaşılacağını belirten Toktaş, rahatsızlanan oğlunu bir süre hastaneye götürmediği için, yaşadığı vicdan azabı karşısında bedel ödemek istediğini iddia etti. Bu yüzden emniyete gidip ifade verdiğini ileri süren sanık, ifadesinin polisler tarafından şekillendirildiğini öne sürdü. Kendisinin de tutuklanmak istediği için, aksi beyanda bulunmadığını söyledi.