Korkunç olay! Trafodan kablo çalarken öldü

Batman'da bir şahıs, elektrik kablolarını çalmak için elektrik panosuna girdi. Panoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Petrolkent Mahallesi'nde, BASKİ Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne ait 2879 Sokak'ta park içerisinde bulunan su deposunun yanında hareketsiz yatan bir şahsın olduğu bildirildi.