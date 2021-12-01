SON DAKİKA! Maltepe'de otel odasına ölü bulunmuştu! Seda Nur Şen soruşturmasında yeni gelişme

ŞÜPHELİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Tüm deliller değerlendirildiğinde şüphelinin maktul ile beraber gittiği Taksim'de uyuşturucu madde satın aldığını, gerek ifadesinde gerek ölü muayene tutanağında ikrar ettiği, ayrıca maktulün Özel Maltepe Tip Merkezine götürdüğü, burada maktulün uyuşturucu madde ile ilgili tedavi olduğunu bilebileceği, buna rağmen maktule uyuşturucu madde kullandırarak üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı ve bu nedenle şüphelinin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan da 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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