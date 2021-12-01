SON DAKİKA! Maltepe'de otel odasına ölü bulunmuştu! Seda Nur Şen soruşturmasında yeni gelişme

Maltepe'deki bir otel odasında 9 Eylül tarihinde 24 yaşındaki Seda Nur Şen ölü bulunmuştu. Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Serdar Yazıcı ise savcılık ifadesinin ardından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, Hakimlik adli kontrol şartıyla şüpheli Şen'i serbest bırakmıştı. Şüpheli adamın serbest kalmasının ardından savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etmiş ve şüpheli Serdar Yazıcı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından şüpheli adam, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında başka bir suçtan yürütülen soruşturmada tutuklanarak dün cezaevine gönderilmişti.
ÇANTASINDAN SİLAH VE MERMİ ÇIKTI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Seda Nur Şen'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olay günü oteldeki 40 numaralı odada şüpheliyle maktülün konakladığı, şüphelinin uyandığında maktülün hareketsiz olarak yattığını bildirdiği, 39 numaralı daire önünde bulunan çantanın da şüpheliye ait olduğunu bildirdiği, bu çantanın içerisinde bir silah, şarjör, 4 merminin ve uyuşturucu maddenin bulunduğu aktarıldı.
YÜZÜNÜ MOR GÖRÜNCE ÖLDÜĞÜNÜ ANLAMIŞ
İddianamede yer alan ifadesinde şüphelinin bir buçuk hafta önce maktül ile tanıştıklarını, sık sık görüşmediklerini, olay günü maktulü evinden aldıktan sonra otele gittiklerini, gece maktulün annesinin maktulü aradığını, Maltepe Tıp Merkezine maktulu aracıyla götürdüğünü, maktulün orada iğne olduğunu, ardan maktulle beraber gezdiklerini, tekrar otele gelip uyuşturucu aldıklarını, ertesi sabah temizlik görevlilerinin kapıya vurmasıyla uyandığını, maktulün uyuduğunu sandığını, uyandırmaya çalıştığında yüzünün mor olduğunu görünce öldüğünü anladığını, eşyaları toplayıp mavi el çantasına koyup odadan çıktığını, temizlik görevlilerine kız arkadaşının ölmüş olabileceğini ambulans çağırmalarını söylediğini, çantayı koridora bırakıp polisi bekleyip kaçmaya çalışmadığını söylediği kaydedildi.
SIRT ÜSTÜ YATAR VAZİYETTE...
Şüphelinin uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından kaydının olduğunun belirtildiği iddianamede, olay günü otel giriş kayıtlarının var olduğu, olay günü şüphelinin kullandığı araç içinde arama yapıldığı, suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı, olay yeri inceleme raporunda maktulün yatak üstünde sırt üstü yatar vaziyette görüldüğü bildirildi.