Şanlıurfa'da damar yolu açtığı çocuğun ağlaması üzerine erkek hemşireye hasta yakınlarından iki defa saldırı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görev yapan hemşire Mustafa Arslan, ismi açıklanmayan hasta çocuğa serum takmak için damar yolu açtı. Bu sırada çocuğun ağlaması üzerine Arslan ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı.
Saldırıya uğrayan hemşire, kendisini tehdit de ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.
Mustafa Arslan, şikayetinin ardından hastaneye dönerken, kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durduruldu.