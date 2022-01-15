Dünyada bir ilk! Rahim nakli sonrası doğurduğu çocuğu 20 aylık olan Derya Sert konuştu

Dünyada ilk başarılı rahim nakli yapılan Derya Sert, 9 yılın sonunda bebeğini kucağına aldı. Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın ismini verdikleri bebekleri şimdi 20 aylık. Sert, "Anne olmak bambaşka bir duygu. Oğlumuz çok uzun yollardan geldi bize" dedi.
Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Derya Sert (32), 2009'da bekar olduğu dönemlerde kadın hastalıkları sebebiyle bir dizi operasyon geçirdi. Aynı yıl Mustafa Sert (39) ile evlendi.
Sert'e, kadavradan rahim bulunup 45 kişi arasında doku grubu ve diğer testleri tam uyunca, 8 Ağustos 2011'de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nakil yapıldı. Dünyada ilk kez yapılan nakil ise AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleştirildi.