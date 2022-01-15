Dünyada bir ilk! Rahim nakli sonrası doğurduğu çocuğu 20 aylık olan Derya Sert konuştu

Bütün yaşadığın sıkıntıları, kucağına aldığın zaman bir solukta silip atıyorsun, unutuyorsun hatırlamıyorsun. Çekirdek aile olduk. Bütün günümüz onunla geçiyor" dedi. Dünyada ilk kendisine rahim nakli yapıldığını hatırlatan Sert, "Öncesinde yapıldı birkaç kere ama başarısız olduğu için biz dünyada ilk olmuştuk.

Bizden sonra yurt dışında denendi, aynı sene çocuklarını kucaklarına aldılar. Ama bizim bir 9 sene beklememiz gerekiyormuş" diye konuştu. Baba olmanın çok güzel bir duygu olduğunu aktaran Mustafa Sert, "Çocuğumuzu böyle öpüyorsak hocalarımızın sayesine, Allah razı olsun onlardan. Tarif edilemez bir duygu. Herkesin tatmasını isterim" dedi.