Her ikisi de daha önce bir evlilik yapan ve bu evliliklerinden birer çocukları olan çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Orcay Korku, tabancasını çekip eşine tek el ateş etti. Orcay Korku ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.