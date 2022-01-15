Olay, dün Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Orcay Korku ile eşi Gözde arasında tartışma çıktı.
Her ikisi de daha önce bir evlilik yapan ve bu evliliklerinden birer çocukları olan çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Orcay Korku, tabancasını çekip eşine tek el ateş etti. Orcay Korku ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gözde Korku'nun hayatını kaybettiği belirlendi.