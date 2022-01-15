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    • Yaşam
    • 15.01.2022 08:27
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    • 15.01.2022 08:27
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    Ankara’da villa ve dubleks tarzı evlere giren hırsızlar suçüstü yakalandı

    Son dakika haberi... Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde villa ve dubleks tarzı evlere giren hırsızlar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Daha önceden de 3 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Villa fareleri suçüstü yakalandı

    Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Amirliği tarafından dubleks tarzı evlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlatıldı. Ayrıntılı çalışmalarda 93 farklı adreste kamera izleyen ekipler hırsızları takibe aldı.



    Tanınmamak için maske ve kapüşonlu bir şekilde gezdikleri tespit edilen E.K. ve Ö.Y. dün gece 01.00 sıralarında hırsızlık amaçlı girdikleri evde Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



    Daha önceden de 3 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Yaşam Ankara’da villa ve dubleks tarzı evlere giren hırsızlar suçüstü yakalandı
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