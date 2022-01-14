Dehşet veren anlar! Suriyeli kiracısının kapısına baltayla saldırdı! Sebebi ise...

Sosyal medyada olay olan görüntüde 1200 TL’lik kirayı 4000 TL’ye çıkaran yaşlı adam, kira sözleşmesi olmasına rağmen miktarı kabul etmeyen Suriyeli ailenin kapısını baltayla kırdı. İşte insanlığın bittiği anlar...
İnsanlığın bittiği anlar... Sosyal medyada infial yaratan görüntüde yaşlı adam Suriyelikiracısına dehşeti yaşattı.
1200 TL'lik kirayı 4000 TL'ye çıkaran yaşlı adam, kira sözleşmesi olmasına rağmen miktarı kabul etmeyen Suriyeli ailenin kapısını baltayla kırdı.
Aile içerde olmazken kapıyı kıran yaşlı adam, eve girip her yeri dağıttı. İşte o korkunç manzara.