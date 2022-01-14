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    • Yaşam
    • 14.01.2022 11:30
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    • 14.01.2022 11:53
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    Dehşet veren anlar! Suriyeli kiracısının kapısına baltayla saldırdı! Sebebi ise...

    Sosyal medyada olay olan görüntüde 1200 TL’lik kirayı 4000 TL’ye çıkaran yaşlı adam, kira sözleşmesi olmasına rağmen miktarı kabul etmeyen Suriyeli ailenin kapısını baltayla kırdı. İşte insanlığın bittiği anlar...

    Suriyeli kiracısının kapısına baltayla saldırdı

    İnsanlığın bittiği anlar... Sosyal medyada infial yaratan görüntüde yaşlı adam Suriyeli kiracısına dehşeti yaşattı.

    1200 TL'lik kirayı 4000 TL'ye çıkaran yaşlı adam, kira sözleşmesi olmasına rağmen miktarı kabul etmeyen Suriyeli ailenin kapısını baltayla kırdı.

    Aile içerde olmazken kapıyı kıran yaşlı adam, eve girip her yeri dağıttı. İşte o korkunç manzara.
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    Suriyeli kiracısının kapısına baltayla saldırdı
    Haberler Yaşam Dehşet veren anlar! Suriyeli kiracısının kapısına baltayla saldırdı! Sebebi ise...
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