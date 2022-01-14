2022 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu nedir? Merkür retrosu burçlara etkileri nelerdir?

Merkür retrosu özellikle elektronik aletlerin bozulduğu dönemler olarak biliniyor. 14 Ocak'ta başlayan Merkür retrosunun yaşandığı süreçte iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, ticari konularda anlaşmazlıklar meydana geldiğine inanılıyor. Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşyayı temsil ediyor. Problemlerle kendisini gösteren Merkür retrosu 2022 yılında başlangıç ve bitiş tarihi merak ediliyor. Peki Merkür retrosu nedir? 2022 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkileri nelerdir?
2022 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
2022 merkür retrosu takvimi şöyle;
14 Ocak - 6 Şubat
10 Mayıs - 4 Haziran
9 Eylül - 3 Ekim
29 Aralık - 20 Ocak 2023
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. Bu nedenle Merkür retrosunun yaşandığı dönemlerde; iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerin bozulması, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkiler kendisini gösterir.
MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ
Dikkat etmeniz gerekenler;
* Trafikte araç kullanırken
* İletişim kazalarına
* Evrakların kontrolüne
*Ani hareketlerle yapılan kazalara