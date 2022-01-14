Soyu azalan ve okyanuslarda yaşayan kül rengi yelkovan kuşu Türkiye'de ilk kez görüldü

Hatay'ın Anadolu'dan ve Avrupa'dan göç eden kuşların uğrak noktası olduğunu belirten Yoğurcuoğlu, "O nedenle buradaki her sulak alan, her doğal habitat ekstradan bir önem teşkil ediyor." dedi.

Yoğurtcuoğlu, Hatay'ın her mevsimde kuşların göç ettiği bir yer olduğunu ve bunun da beraberinde kuş türü çeşitliliğini getirdiğini kaydetti.

Kül rengi yelkovan kuşunun Türkiye'de ilk kez kaydedilen bir okyanus kuşu olduğunun altını çizen Yoğurtcuoğlu, şöyle devam etti: "Kül rengi yelkovan kuşu sadece Mileyha ya da Hatay için değil, Türkiye için de yeni bir tür oldu. Bir okyanus kuşu. Bu okyanus kuşu çok nadir az sayıda Akdeniz'e giriyor.