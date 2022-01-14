SON DAKİKA! Metroda dehşeti yaşatmıştı! Bıçaklı saldırgan metroya nasıl girdi?

MASKE NEDENİYLE BİR YOLCUYU UYARDIĞI AKTARILDI

A.N.K.'nin cildinde rahatsızlık olduğunu ve maskeyi çekemediğini söylemesi üzerine şüphelinin kadına hakaret ettiği, bunun üzerine Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'nın olaya müdahil oldukları belirtildi. İddianamede, Senanur Damgacı'nın şüpheli Emrah Yılmaz'ı düzgün konuşması için uyardığı, şüphelinin ise Senanur Damgacı'ya yönelik sinkaflı küfür ve hakaret ettiği ve üzerine yürüdüğü kaydedildi.

ÜZERİNE YÜRÜMESİ ÜZERİNE ANNESİ ARAYA GİRDİ

Şüpheli Yılmaz'ın Senanur Damgacı'nın üzerine yürüdüğü sırada Nilgün Mihdiye Damgacı'nın araya girdiği, şüphelinin Nilgün Mihdiye Damgacı'yı ittiği ve yere düştüğü aktarıldı. Alınan rapora göre, Nilgün Mihdiye Damgacı'nın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, sonrasında şüpheli Emrah Yılmaz'ın üzerindeki bıçağı çıkardığı ve elinde bıçak bulunurken müştekilere sinkaflı küfür, hakaret ve tehdit ettiği belirtildi.

METRODA 'HEPİNİZİ DOĞRARIM' DEMİŞ

İddianamede, Emrah Yılmaz'ın elindeki bıçağı hem mağdur ve müştekilere karşı hem de trenin içerisinde bulunan kişilere karşı rastgele savurmaya başladığı belirtilerek, "hepinizi doğrarım" şeklindeki söylemlerle bulunduğu anlatıldı. Yılmaz'ın bu eyleminden dolayı Türk Ceza Kanunu'ndaki "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediği belirtildi.