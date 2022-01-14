SON DAKİKA! Metroda dehşeti yaşatmıştı! Bıçaklı saldırgan metroya nasıl girdi?

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz için 18 yıl 3 aya kadar hapis istenmişti. O saldırganın, saldırıya ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır konuyla ilgili detayları canlı yayında aktardı. Metroya nasıl geldiği oraya nasıl gittiği de akıllardaki soru işaretiydi.
İşte metro saldırganının içeriye girdiği görüntüler...
Saldırganın rahat tavırları dikkat çekiyor. Olayın yaşandığı an ve panik anını yansıtan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
NELER OLMUŞTU?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Yılmaz'ın 24 Kasım 2021'de Ataşehir'e gitmek için Huzurevi durağından Kadıköy-Tavşantepe güzergahında işleyen metroya bindiği, metro hareket ettikten birkaç durak sonra metroda yolcu olarak bulunan A.N.K.'nin maskesini cilt rahatsızlığından dolayı burnunun altına indirdiği, Emrah Yılmaz'ın ise A.N.K.'yi maskeyi yüzüne çekmesi konusunda uyardığı anlatıldı.
MASKE NEDENİYLE BİR YOLCUYU UYARDIĞI AKTARILDI
A.N.K.'nin cildinde rahatsızlık olduğunu ve maskeyi çekemediğini söylemesi üzerine şüphelinin kadına hakaret ettiği, bunun üzerine Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'nın olaya müdahil oldukları belirtildi. İddianamede, Senanur Damgacı'nın şüpheli Emrah Yılmaz'ı düzgün konuşması için uyardığı, şüphelinin ise Senanur Damgacı'ya yönelik sinkaflı küfür ve hakaret ettiği ve üzerine yürüdüğü kaydedildi.
ÜZERİNE YÜRÜMESİ ÜZERİNE ANNESİ ARAYA GİRDİ
Şüpheli Yılmaz'ın Senanur Damgacı'nın üzerine yürüdüğü sırada Nilgün Mihdiye Damgacı'nın araya girdiği, şüphelinin Nilgün Mihdiye Damgacı'yı ittiği ve yere düştüğü aktarıldı. Alınan rapora göre, Nilgün Mihdiye Damgacı'nın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, sonrasında şüpheli Emrah Yılmaz'ın üzerindeki bıçağı çıkardığı ve elinde bıçak bulunurken müştekilere sinkaflı küfür, hakaret ve tehdit ettiği belirtildi.
METRODA 'HEPİNİZİ DOĞRARIM' DEMİŞ
İddianamede, Emrah Yılmaz'ın elindeki bıçağı hem mağdur ve müştekilere karşı hem de trenin içerisinde bulunan kişilere karşı rastgele savurmaya başladığı belirtilerek, "hepinizi doğrarım" şeklindeki söylemlerle bulunduğu anlatıldı. Yılmaz'ın bu eyleminden dolayı Türk Ceza Kanunu'ndaki "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediği belirtildi.