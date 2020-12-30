DEHŞETİ YAŞATMIŞ

Katil zanlısı Kemal Ayyıldız savunmasının devamında "Ben kolunu tuttum, kolunu çevirirken bıçak boğazını kesti. Boynu kesilince panikledim. Panikleyince gözüm karardı, o an 2 kere daha bıçak salladım ama neresine geldi bilmiyorum. Bıçakladıktan sonra yere düştü ve onu yatak odasına götürdüm. Daha sonra bıçaklanan yere havluyla tampon yapmaya başladım. Zihnim yerinde değildi. Sağlıklı düşünebilseydim ambulansı arayıp polise teslim olurdum. Şu an düşündüğümde bunları yapacak biri değilim. Bu şekilde dışarı çıkamadım. Kapıya kardeşi Nilay geldi. Polisler gelince intihar etmeyi düşündüm. Polislere karşı direndim. Polislere 'vurun beni' dedim. İçeriye kimse girmesin diye kapıya doğru alev attım. Sonra penseyle doğalgaz borusunu patlatırken üçü birden patladı. Alevin yatak odasına girdiğini bilmiyorum. Ben kapıya engel olmak için bunu yaptım." iddiasında bulundu.

Zanlı Kemal Ayyıldız mahkemedeki savunmasını, "Ben Aylin'in asistanı Serkan'ı tanıyorum. Bizim duygusal yakınlığımı kardeşi Nilay ve kuaförü Coşkun biliyor. Aylin'in oğlu ve birkaç samimi arkadaşı da biliyordu. Olay günü Serkan'a mesajları ben attım. Mesajları atarken Aylinmişim gibi yaptım. Ben Aylin'e kızdığım için 2011 yılında gidip evlendim. Bana boşandığını söyleyince ve ben de evli olunca kavga ettik. Bilinçli ve kasti olarak bir eylemde bulunmadım. Zaten biletimi alıp buradan gidecektim. Aylin'e zarar vermek istemedim. Onunla 11 yıl geçirdim. Eşim Manisa'dadır ve gönül bağımız yoktur. Çocuklar için birlikteyiz. Eşim Aylin'i tanımaz. Çok pişmanım. Boynum adalete karşı kıldan incedir" sözleriyle bitirdi.