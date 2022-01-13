



TUTUKLULUK DEVAM, KAMERA KAYITLARI BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK

Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Müşteki avukatlarının, diğer sanıkların tutuklanması yönündeki taleplerinin ise reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise dosya içinde bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE BAĞRIYORSUN?

Polis merkezinin içindeki güvenlik kamerasında da saat 23.23'ü gösterirken, Yıldırım, polis ile tartışıyor. Bu sırada bir polis memurunun, Yıldırım'a "Ne bağırıyorsun, niye bağırıyorsun? Ben bağırıyor muyum?" dediği duyuluyor. Aynı polis memuru Yıldırım'ı "Yürü, yürü" diyerek, içeri doğru yürütüyor. "Bırak beni, saygısızlık yapma. Tamam, tamam" diyen Yıldırım ile yanına gelen arkadaşı, saati 23.32'de yemek salonuna sokuluyor.