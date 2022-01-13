Olay geçtiğimiz Haziran ayında meydana geldi. Hazırlanan iddianamede Esenyurt ilçesindeki bir sitede, site esnafı ile güvenlik görevlileri arasında meydana gelen karşılıklı kasten yaralama olayı ile ilgili sitenin özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım'ın site güvenlik görevlisinin durumunu sormak maksadıyla polis merkezi amirliğine geldiği belirtilmişti.
Sabah'ın haberine göre, iddianameye göre Yıldırım, karakol önünde karşı tarafı olan ve aynı sitede kafe işletmeciliği yapan şahıslar Halil İbrahim A. ve Sinan B. ile tartıştı. Bunun üzerine Yıldırım'ın yeniden karakol binasına alınmak istendiği ancak fiziki olarak buna direndiği kaydedildi. Yıldırım'ın direnmesi sonrası karakolun mutfak kısmına alındığının tespit edildiği anlatıldı. Mutfakta bulunan müştekilerinin beyanına göre Yıldırım'ın burada polis memurları tarafından darp edildiği detaylıca anlatıldı.
Yıldırım'ın bu esnada "Kalp hastasıyım, kalbimde stent var" dediği halde darp edilmeye devam ettiği ifade edildi. Olay sonrası Birol Yıldırım'ın tutulduğu mutfak bölümünde fenalaştığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği iddianamede kaydedildi.