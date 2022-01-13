Çiğ köfte alma bahanesiyle dükkan sahibine ateş açtı





O sırada çevreyi kontrol eden kişi, yağmurluğunun altından çıkardığı silahı Barış Beyoğlu'nun bacaklarına doğru peş peşe ateş etti. Neye uğradığını şaşıran iş yeri sahibi tezgahtaki malzemeleri silahlı saldırgana savurmaya başladı. Kurşunların hedefi olan talihsiz adam, bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, saldırgan ise koşarak iş yerinden kaçtı.