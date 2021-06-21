SON DAKİKA: Esenyurt polis merkezindeki ölümle ilgili başsavcılıktan açıklama! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nce bekleme odasında fenalaşarak hayatını kaybettiği açıklanan Yıldırım'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise bugün yazılı açıklama yaptı. Bilal Yıldırım'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, Cumhuriyet savcısının aynı gün polis merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını temin ederek, sesli ve görüntülü materyallerle olay yeri incelemesini yaptığı, maktul ile ilgili adli muayenenin yapıldığı, ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği anlatıldı.