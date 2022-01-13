Avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesinde yeni gelişme! Olaydan aylar önce...

Eski uzman çavuş Oktay Dönmez (29) "tasarlayarak öldürme", "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla yağmaya teşebbüs" suçlarından cezaevine konuldu. Eski uzman çavuş Dönmez'in 2017'de TSK'ya girdiği ancak geçen yıl sözleşme uzatmayıp görevden ayrıldığı öğrenildi. Dönmez'in Dilara Yıldız'ın evine girerek 10 gün boyunca evde gelmesini bekleyen Dönmez'e kapıyı açan çilingirin de emniyette sorguya alındığı iddia edildi. Dilara Yıldız'ın ayrıca geçtiğimiz yıllarda kısa süren bir evlilik yaptığı bilgisine de ulaşıldı.
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
Oktay Dönmez ile ilgili çarpıcı bir gelişme daha günyüzüne çıktı. Dönmez'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 19 Ekim 2021'de başvurarak kendisine tehdit ve hakaret mesajlarını attığını belirterek şikayetçi olduğu belirlendi. Dönmez'in ikamet adresinin İzmir'de olduğunu ve çekilen mesajları burada aldığını kaydeden savcılık dosyada yetkisizlik kararı verdi. Dilara Yıldız hakkında başlatılan soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Tuzlada eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız için İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi. Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, "Kızım hiç yere öldürüldü. Acım ve öfkem çok büyük Çok ceza alsın, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum" dedi.
Tuzla'da eski nişanlısı tarafından bir kafede öldürülen 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız için, Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi. Tabutunun üzerine avukatlık cübbesi örtülen Avukat Dilan Yıldız'ın cenazesi başında annesi Elvan Yıldız, kızkardeşi Merve Yıldız, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, meslektaşları ve sevenleri saygı duruşunda bulundu Elvan Yıldız, kızının hiç yere öldürüldüğünü, katilin çok ceza almasını ve cezaevinden hiç çıkmamasını istediğini söylerken, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, güvenlik güçlerinin bu cinayetten ders alması gerektiğini ifade etti.