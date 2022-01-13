Avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesinde yeni gelişme! Olaydan aylar önce...

"BU ÖLÜM ŞİMDİYE KADAR İŞLENEN CİNAYETLERDEN ÇOK FARKLI"

Dilara Yıldız için düzenlenen törende konuşan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Bu ölüm şimdiye kadar işlenen cinayetlerden çok farklı. Bize emniyete, dünyaya, herkese bir şey anlatması gereken bir cinayetle karşı karşıyayız. Bizim açımızdan değerlendirdiğimizde, bu ülkenin tüm avukatları olarak yaptığımız mücadelede bir kurşun yedik biz. Bu kez kurşunu biz yedik. Dilara da dahil olmak üzere pek çok meslektaşımızın uzun yıllar sadece ve yalnızca kadın cinayetlerini önlemek için verdikleri mücadeleler, emekler, o uğurda girdikleri davalar o kadar değerliydi ki bu. Bundan hepimiz ders almalıyız. Evet, biz ders almalıyız ama göz göre göre gelen bir cinayetten, polisin yanında işlenen bir cinayetten söz ediyoruz.