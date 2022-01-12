Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı! Tabutu gören gözyaşlarına boğuldu! Annesinin sözleri yürekleri dağladı
Geçtiğimiz gün İstanbul Tuzla'da bulunan bir restoranda eski sevgilisi Oktay Dönmez tarafından canice katledilen Avukat Dilara Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın cenazesi için bugün Taksim'de bulunan baro binası önünden de tören düzenlendi.
12.01.2022 16:06
- Son Güncelleme: 12.01.2022 16:06
İstanbul Tuzla'da önceki gün kan donduran bir cinayet işlendi. Oktay Dönmez (29) eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ın evine gitti. Kilidi değiştirdi.
Bir süre sonra masaya gelen siparişlerin yenmesinin ardından Dilara Yıldız'ın 3 arkadaşı daha restorana girdi.