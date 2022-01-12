Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı! Tabutu gören gözyaşlarına boğuldu! Annesinin sözleri yürekleri dağladı

DİLARA YILDIZ'I TUZLA'DAKİ RESTORANDA ÖLDÜRDÜ!

İddiaya göre Dönmez, Yıldız'a önceden hazırladığı senetleri imzalaması ve otomobili kendi üzerine geçirmesi istedi. Daha sonra ise Yıldız ile Dönmez, bir restorana gitti.