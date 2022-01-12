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Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı! Tabutu gören gözyaşlarına boğuldu! Annesinin sözleri yürekleri dağladı

Geçtiğimiz gün İstanbul Tuzla'da bulunan bir restoranda eski sevgilisi Oktay Dönmez tarafından canice katledilen Avukat Dilara Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın cenazesi için bugün Taksim'de bulunan baro binası önünden de tören düzenlendi.

12.01.2022 16:06 - Son Güncelleme: 12.01.2022 16:06
Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı! Tabutu gören gözyaşlarına boğuldu! Annesinin sözleri yürekleri dağladı

İstanbul Tuzla'da önceki gün kan donduran bir cinayet işlendi. Oktay Dönmez (29) eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ın evine gitti. Kilidi değiştirdi.

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Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı! Tabutu gören gözyaşlarına boğuldu! Annesinin sözleri yürekleri dağladı

Dönmez, önceki gün de eve gelen genç kadını silah zoruyla alıkoyarak darp etti.

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı! Tabutu gören gözyaşlarına boğuldu! Annesinin sözleri yürekleri dağladı

DİLARA YILDIZ'I TUZLA'DAKİ RESTORANDA ÖLDÜRDÜ!
İddiaya göre Dönmez, Yıldız'a önceden hazırladığı senetleri imzalaması ve otomobili kendi üzerine geçirmesi istedi. Daha sonra ise Yıldız ile Dönmez, bir restorana gitti.

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı! Tabutu gören gözyaşlarına boğuldu! Annesinin sözleri yürekleri dağladı

Bir süre sonra masaya gelen siparişlerin yenmesinin ardından Dilara Yıldız'ın 3 arkadaşı daha restorana girdi.

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı! Tabutu gören gözyaşlarına boğuldu! Annesinin sözleri yürekleri dağladı

Durumdan şüphelenen arkadaşları polisi arayıp Dönmez'i ihbar etti.

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