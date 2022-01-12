Beşiktaş'ta ölümlü İETT kazası! Şoför 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Sanığın, yüklendiği işin ağır sorumluluklarını bilmesi ve bunun sonuçlarını öngörmesi gerektiği vurgulanan mütalaada, sürücü Baki Tatlı'nın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.