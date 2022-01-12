Beşiktaş'ta ölümlü İETT kazası! Şoför 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Baki Tatlı ile maktul Sevgi Yamaç Yalçın'ın yakınlarının avukatları katıldı.
"HATA SONUCU KAZA YAPTIM"
Duruşmada karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Baki Tatlı, "Ben bir hata sonucunda kaza yaptım. Olay nedeniyle pişmanım. 9 aydır tutukluyum. Kanser olmasına rağmen eşim çalışıyor. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.
6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tatlı'yı, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan önce 8 yıl hapisle cezalandırdı. Sanığın yargılamadaki iyi halini göz önüne alan heyet cezayı, 6 yıl 8 aya indirdi.