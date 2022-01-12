Kovid'e yakalandı akciğer damarlarının tıkandığını sanıldı! Dünyada nadir görülen tümöre yakalandığı ortaya çıktı

"KOVİD GEÇİRMESEYDİ TEŞHİSİ GECİKİRDİ"

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli, "Hastamız Kovid geçirdikten sonra geçmeyen nefes darlığı şikayetiyle bir tomografi çektiriyor ve pulmoner damarlarındaki pıhtı sebebiyle bize başvuruyor. Kovid döneminde 'pulmoner emboli' dediğimiz akciğer damarlarında pıhtı, çok sık görülen bir durum oldu. Kovid-19'un kendine özgü sebeplerinden dolayı, bütün vücuttaki damarlar etkileniyor. Hastamızda da bu düşünülmüş başta. Oysa biz ameliyatta gördük ki bu pıhtı değil, 'pulmoner arter sarkomu' adını verdiğimiz, akciğer damarlarının bir tümörü. Hem akciğer damarlarını tutmuş, hem de kalp kapağında bir problem yaratmıştı. Hastamızın hem kalp kapağını (onararak) değiştirdik, hem de damarlarını temizledik. Şu an onkoloji tedavisi alacak. Burada önemli olan, Kovid-19 geçirmemiş olsaydı bu hasta muhtemelen bize de müracaat etmeyecekti. Kovid'e bağlı bir akciğer ambolisi zannedildi ama altından tümör çıktı" dedi.

"İLERLEDİĞİNDE KALP YETMEZLİĞİ HATTA ANİ ÖLÜME YOL AÇABİLİYOR"

Geçmeyen nefes darlığı ya da göğüs ağrısı şikayetlerinde mutlaka bu konuda uzman doktorlara müracaat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldızeli, "Kovid'e bağlı olsa da olmasa da, başka hastalıkların da çıkabileceği unutulmamalı" dedi. Batur'un Kovid geçirmiş olmasının, şans eseri teşhis almasını hızlandırdığına da işaret eden Prof. Dr. Yıldızeli, çok nadir görülen ve genellikle sinsice ilerleyen pulmoner arter sarkomunun ani ölümlere de yol açabildiğini söyleyerek şu bilgileri verdi: