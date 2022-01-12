Yedinci kattan düşen Sedefnur Çağlar entübe edildi

Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet A., O.Ç. ve E.Ş. gözaltına alındı.