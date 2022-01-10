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    • Yaşam
    • 11.01.2022 04:44
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    • 11.01.2022 04:44
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    Akdeniz Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Akdeniz'in Kıbrıs Adası'nın açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekelşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saaat 04.07'de meydanına geldi.

    AA
    Akdeniz açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem!

    Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi.

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