Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.01.2022 06:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2022 06:24
    ABONE OL

    Manisa'da acı son: Devrilen traktörün sürücüsü öldü

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde, seyir halindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa Yılmaz(64), traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

    DHA
    Manisa’da acı son! Hayatını kaybetti

    Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Tütenli Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alandan eve gitmek için seyir halinde olan Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 16 NZ 734 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’ın başarısı öne çıkıyor
    Haberler Yaşam Manisa'da acı son: Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        SON DAKİKA