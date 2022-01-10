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    • Yaşam
    • 11.01.2022 02:04
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    • 11.01.2022 02:04
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    Alkollü araç kullanan sürücü, ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı

    Kırıkkale'de 55 yaşındaki alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    İHA
    Alkollü sürücü, ortalığı birbirine kattı

    Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği kazada, alkollü olduğu iddia edilen sürücü yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, A.E. (55) idaresindeki 35 HDL 32 plakalı Fiat marka otomobil, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 20. kilometresinde kaza yaptı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ver polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada maddi hasarın oluştuğu otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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