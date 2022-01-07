Eren Bülbül’ün ikizi Gizem Bülbül: Cumhurbaşkanım bana 'sizlerle gurur duyuyorum başınızı sakın öne eğmeyin' dedi





'HAYALİ GÜNEYDOĞU'DA ASKERLİK YAPMAKTI'

"Eren yaşasaydı en çok isteği şey Güneydoğu'da askerlik yapmak ve sevdiği ile evlenmekti" diyen Gizem Bülbül, şöyle konuştu: "İkizim olduğu için ona evlilik için öncelik vereceğimi söylemiştim. Eren şehit düşeli 5 yıl oldu. Onu aklımdan çıkaramıyorum. Eren'le birlikte tek fotoğrafımız var; abim Çağlar, Eren ve ben yaylada çayır topluyorken... Güle oynaya o ağır işleri abimle Eren yapardı, ben de onlara yardım ederdim. Hep söylüyoruz, iyi ki varsın Eren."



'ÜZÜLMESİN DİYE CEBİMDEKİ 5 TL'Yİ ONA VERMİŞTİM'

Gizem Bülbül, ikiziyle ilgili bir anısını da şu sözlerle anlattı: "Bir gün Eren'le birlikte okula giderken bana 'Harçlığım yok' dedi. Bende 5 TL vardı. 5 Tl'yi ona verirsem ben aç kalacağım, vermezsem o aç kalacaktı. Ona dedim ki '5 TL param var, gel iki buçuk iki buçuk bölüşelim, o da bana olur' dedi. Okula gittik. Sınıfta yan yana oturuyorduk, Eren'in telefonuna bir mesaj geldi. Mesajı arkadaşı göndermişti. Mesajda 'Gelecek misin kanka?' yazıyordu. Eren ise o arkadaşının mesajına cevap olarak 'Param yok, gelemem kanka' diye yazmıştı. O mesajı görünce içim parçalanmıştı. Eren'e dedim ki 'Al 5 TL sende kalsın, ben yemekhanede yerim yemek' dedim. O da bana sarılıp 'Sen kardeşlerin en kralısın' demişti. Okul çıkışı arkadaşlarının yanına gitmişti, mutluluğu gözlerinden okunuyordu. O anımızı hiç unutamam."

Gizem Bülbül gösterim sırasında sık sık ikizi Eren'in fotoğrafına baktı.



'SİZ YİĞİT BİR EVLADIMIZIN KARDEŞLERİSİNİZ'

"Filmin bizim evin önündeki çekimlerinde gözyaşlarımı tutamamıştım. Filmin galasını Ankara'da Cumhurbaşkanımız ile izlerken hep birlikte ağlamıştık. Cumhurbaşkanım bana 'Sizlerle gurur duyuyorum. Başınızı sakın öne eğmeyin. Siz yiğit bir evladın kardeşlerisiniz. Allah Eren'in mekânını cennet eylesin' dedi."