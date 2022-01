Eren Bülbül’ün ikizi Gizem Bülbül: Cumhurbaşkanım bana 'sizlerle gurur duyuyorum başınızı sakın öne eğmeyin' dedi

'ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ ANI HİSSETTİM İÇİME BİR ATEŞ DÜŞTÜ'



Gizem Bülbül, film sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:



Yaşadığımız hayatı filmde izlemek daha acı verdi. Eren sanki ekrandan bana bakıyor, beni çağırıyor gibiydi. Eskiden yaşadığımız o güzel günler, anlar gözümün önüne geldi. Onunla sadece 15 yıl yaşayabildik. Çok çile ve acı dolu günlerimiz oldu.



Eren paylaşmayı seven, cana yakın, çok çalışan kardeşimdi. Onunla her şeyimizi paylaşırdık. En çok da futbol oynardık. Onunla paslaşır, ona çelme atardım. Bazen Eren'le birlikte ineklerimizi beklerken yani çobanlık yaparken bir anda horon oynamaya başlardık. Güler oynardık, bağda bahçede çalışır, ineklerimizi beklerdik. Onunla yaşamak çok güzeldi."



Ne zaman Eren, o hainlerin hedefi olup, şahadete erince çocukluğumuzu elimizden aldılar. Eren'siz geçen 5 yıl bir ömür gibi oldu. Onsuz yaşamak en çok bana ağır geliyor. Çünkü ikizimdi, dert ortağımdı. O bana derdini anlatır, ben ona derdimi anlatırdım. Birlikte sorunları çözerdik. Filmde şehit düştüğü anı hissettim, sanki içime bir ateş düştü o an.