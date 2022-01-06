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    • Yaşam
    • 06.01.2022 22:24
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    • 06.01.2022 22:25
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    Çocuk sürücünün kullandığı araba takla attı!

    Son dakika haberleri... Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

    İHA
    Çocuk sürücü takla attı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobi takla attı.

    Kaza, Çorlu-Sarılar yolu üzeri At çiftliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi istikametine seyreden Sefa E. yönetimindeki 59 ZA 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    HAYATINI KAYBETTİ
    Taklalar atan otomobil şarampole yuvarlandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Sefa E. ile araçta bulunan K.Y, E.E, D.Ş, K.A, O.Ç, ve R.A. yaralandı.

    Yaralılar olay yerine ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü 17 yaşındaki Sefa E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Çocuk sürücünün kullandığı araba takla attı!
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