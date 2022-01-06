Adana'da aracından inen adam şoke oldu! Taşla sopayla saldırdılar

Adana'da sokağa park ettiği otomobilden inen Yılmaz Kaplan, kimliği belirsiz kişilerin taşlı, silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Kaplan, sırtından aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, otomobili de zarar gördü.