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    • Yaşam
    • 06.01.2022 23:39
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    • 06.01.2022 23:39
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    Adana'da aracından inen adam şoke oldu! Taşla sopayla saldırdılar

    Adana'da akşam vakti park ettiği aracından inen adam bir anda taşlı sopalı saldırıya uğradı. Saldırdıkları adamı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheliler, otomobile de tabancayla ateş açıp, taşla camlarını kırdı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, ağır yaralanan Kaplan ise yakınları tarafından otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürüldü.

    DHA
    Aracından inen adama taşlı sopalı saldırı

    Adana'da sokağa park ettiği otomobilden inen Yılmaz Kaplan, kimliği belirsiz kişilerin taşlı, silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Kaplan, sırtından aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, otomobili de zarar gördü.

    Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Evine yakın bir yere otomobilini park edip, araçtan inen Yılmaz Kaplan, kimliği belirsiz kişilerin silahlı, bıçaklı ve taşlı saldırısına uğradı.

    Saldırdıkları Kaplan'ı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheliler, otomobile de tabancayla ateş açıp, taşla camlarını kırdı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, ağır yaralanan Kaplan ise yakınları tarafından otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürüldü.
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        Haberler Yaşam Adana'da aracından inen adam şoke oldu! Taşla sopayla saldırdılar
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