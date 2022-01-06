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    • Yaşam
    • 06.01.2022 19:54
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    • 06.01.2022 20:34
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    Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 6 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 6 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Bakan Koca yaptığı uyarıda, "Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.

    Tabloya ilişkin uyarıda bulunan Bakan Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda." ifadelerini kullandı.

    6 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    Haberler Yaşam Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 6 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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