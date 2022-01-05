SON DAKİKA: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Market ve mağazalarda kasa önlerinde kağıt file bez çanta bulundurmak zorunlu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da güncelleme yapıldı.
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İlgili sektör ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Plastik Poşet Komisyonu" toplantısındaki görüşler de dikkate alınırken, yapılan yeni düzenlemede şu ifadelere yer verildi:
PLASTİK POŞET ÜCRETİ DEĞİŞMEDİ
"2022 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dâhil 25 kuruştur. 01.01.2022 tarihinden başlayarak 2022 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dâhil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz."