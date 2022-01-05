SON DAKİKA: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Market ve mağazalarda kasa önlerinde kağıt file bez çanta bulundurmak zorunlu

Yeni yılla birlikte "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"a eklenen madde ile artık zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kâğıt, File veya Bez Çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurmak zorunda olacak. Söz konusu ekipmanlar, vatandaşların görüp kolayca erişebilecekleri şekilde kasa yakınlarına yerleştirilecek. İşletmeler bu ekipmanları, talep eden vatandaşlara ücretli ya da ücretsiz vermekle yükümlü olacak.