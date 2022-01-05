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    • Yaşam
    • 05.01.2022 12:04
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    • 05.01.2022 12:04
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    Türkmen bakıcıyı dövüp camdan atmışlardı! Savcı mütalaayı açıkladı

    Büyükçekmece'de iki yıl önce bakıcılık yaptığı evin 3'üncü katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden Türkmenistanlı Muhabbat Meremglyyeva'nın (38) sır ölümüne ilişkin davada son dakika gelişmesi yaşandı. Olay anında evde bulunan 5 sanık hakkında savcılık mütalaasını açıkladı.

    Türkmen bakıcıyı dövüp camdan atmışlardı! Savcı mütalaayı açıkladı

    Büyükçekmece'de iki yıl önce bakıcılık yaptığı evin 3'üncü katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden TürkmenistanMuhabbat Meremglyyeva'nın (38) ölümüyle ilgili ev sahibi İpek A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kadına, 'iştirak halinde bir insanı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

    Düşme anının saniye saniye kaydedildiği olayda bazı eşyaların çalınması üzerine ev sahibi ile maktulün tartıştığı, ev sahibi tarafından Türkmen kadının sorgulanması için eve çağırılan komşulardan birisinin maktulün bileğini ısırdığı ve boğuşma sırasında maktulün parmaklarında şüphelilere ait saç tellerinin bulunduğu iddia edildi.

    Tutuksuz sanıklar mahkemedeki ilk ifadelerinde suçlamaları reddetti. Daha sonra ise sanıklardan Ülkü Ç.'nin telefonundan CİMER'e bir mesaj gönderildi. Mesajda, "O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım" yazılıydı. Duruşma savcısı sır ölüm ile ilgili 5 sanık hakkında mütalaasını açıkladı.

        "DARP EDİP, CAMDAN ATTILAR"

        Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3 sanık geldi. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanık savunmaları, deliller ve CİMER başvurusunu değerlendirerek sanıkların olay günü iştirak halinde maktulü darp edip kasten camdan aşağı attıklarını belirtti. Savcı sanıkların "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

        Mahkeme heyeti sanıkların ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı iler bir tarihe erteledi.
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