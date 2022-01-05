Türkmen bakıcıyı dövüp camdan atmışlardı! Savcı mütalaayı açıkladı

Büyükçekmece'de iki yıl önce bakıcılık yaptığı evin 3'üncü katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden Türkmenistanlı Muhabbat Meremglyyeva'nın (38) ölümüyle ilgili ev sahibi İpek A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kadına, 'iştirak halinde bir insanı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.
Düşme anının saniye saniye kaydedildiği olayda bazı eşyaların çalınması üzerine ev sahibi ile maktulün tartıştığı, ev sahibi tarafından Türkmen kadının sorgulanması için eve çağırılan komşulardan birisinin maktulün bileğini ısırdığı ve boğuşma sırasında maktulün parmaklarında şüphelilere ait saç tellerinin bulunduğu iddia edildi.