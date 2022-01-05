Türkmen bakıcıyı dövüp camdan atmışlardı! Savcı mütalaayı açıkladı

Tutuksuz sanıklar mahkemedeki ilk ifadelerinde suçlamaları reddetti. Daha sonra ise sanıklardan Ülkü Ç.'nin telefonundan CİMER'e bir mesaj gönderildi. Mesajda, "O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım" yazılıydı. Duruşma savcısı sır ölüm ile ilgili 5 sanık hakkında mütalaasını açıkladı.