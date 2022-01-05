Üç aylar hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor? Üç ayların ne zaman 2022? Üç Aylar ibadetleri nedir? 2022 Diyanet takvimi...

Üç ayların ne zaman 2022? Tüm illerden Müslüman vatandaşın merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ramazan orucunu da içerisinde bulunduran Üç ayların önemi İslam dünyası için oldukça büyüktür. Sırasıyla Receb, Şaban ve 11 ayın sultanı Ramazan ayı idrak edilecek ve bin Aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde de ibadetler yapılacak. Peki 2022 Diyanet dini günler takvimi yayınlandı mı? Üç aylar hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor? İşte tüm bilgiler…
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
2022 KANDİL TARİHLERİ!
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.