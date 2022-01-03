Klinik Psikolog Esra Işıktekiner hakkında şoke eden iddia

İstanbul'da Esra Işıktekiner'in, bir üniversitenin "İnsan Davranışı Sanatları" bölümünden mezun olmasına rağmen, kendisine yetkisi bulunmadan unvan takınarak danışanları tedavi ettiği belirlendi. Türk Psikologlar Derneği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Işıktekiner'in bu unvana sahip olmamasına rağmen klinik psikolog unvanı kullandığı, 1219 Sayılı Kanun'da yasada yer alan hastalıklara ilişkin olarak yetkisiz şekilde uygulamalar gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Dilek YAMAN DEMİR