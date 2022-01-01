Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.01.2022 15:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.01.2022 15:37
    ABONE OL

    Kripto para borsasında 400 bin lira kaybettikten sonra eşini öldüren Yunus Emre Uyaner hayatını kaybetti

    Adana'da kripto para borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldürüp intihara kalkışan 28 yaşındaki Yunus Emre Uyaner de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uyaner'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Kripto ailenin ocağını batırdı

    Olay, 27 Aralık günü saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 2 ay önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren eşi Melike Yağmur Uyaner (28) arasında tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı. Uyaner, ardından aynı silahla kendi başına ateş etti.

    Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Melike Yağmur Uyaner, bir gün sonra hayatını kaybetti.



        Yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği, bu nedenle bunalıma girdiği belirtilen Yunus Emre Uyaner'ın olaydan yarım saat önce evine geldiği minibüsün güvenlik kamerası görüntüsünde besmele çekerek, "Allah'ım, bunu yapan bin bulsun. Allah'ım bana yardım et" dediği görüldü.



        Hastanede tedavisi süren Yunus Emre Uyaner de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Uyaner'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li yönetici sahte alkol tüccarı çıktı
        Haberler Yaşam Kripto para borsasında 400 bin lira kaybettikten sonra eşini öldüren Yunus Emre Uyaner hayatını kaybetti
            SON DAKİKA