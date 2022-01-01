Yeni yılın gelmesiyle birlikte Ocak 2022 zamlı sigara fiyat listesi araştırılmaya başlandı. Önceki senelerde sigara fiyatlarına yılbaşında zam yapılıyordu. Sigara zammı yılın ilk haftasından itibaren fiyatlara yansıyordu. Bu kapsamda yeni yılda sigara fiyatlarında artış olup olmayacağını merak edenler konu hakkında yaşanan son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki, Ocak 2022 sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam yapılacak mı? Camel, Parliament, Muratti, LM, Winston ne kadar oldu? 2022 Chesterfield, Camel, Marlboro sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!