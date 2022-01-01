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    • Yaşam
    • 04.01.2022 10:19
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    • 04.01.2022 10:19
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    Sigara zammı son dakika! 4 Ocak 2022 güncel sigara fiyat listesi! 2022 Camel, Parliament, Winston, Marlboro, LM ne kadar oldu?

    Ocak 2022 güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam yapılacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2022 yılının ilk gününde akıllara gelen sorulardan birisi de sigara fiyatlarına herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı oldu. Tiryakiler sigara markalarının bu ay içinde zam yapıp yapmayacağını merak ediyor. Peki, Ocak 2022 sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam yapılacak mı? Camel, Parliament, Muratti, LM, Winston ne kadar oldu? 2022 Chesterfield, Camel, Marlboro ve Parliament sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatlarında son durum...

    takvim.com.tr
    4 Ocak 2022 güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam yapılacak mı?

    Yeni yılın gelmesiyle birlikte Ocak 2022 zamlı sigara fiyat listesi araştırılmaya başlandı. Önceki senelerde sigara fiyatlarına yılbaşında zam yapılıyordu. Sigara zammı yılın ilk haftasından itibaren fiyatlara yansıyordu. Bu kapsamda yeni yılda sigara fiyatlarında artış olup olmayacağını merak edenler konu hakkında yaşanan son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki, Ocak 2022 sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam yapılacak mı? Camel, Parliament, Muratti, LM, Winston ne kadar oldu? 2022 Chesterfield, Camel, Marlboro sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

    Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.

    JTI

    Winston Slender: 18 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

    Winston: 19 TL

    Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

    Camel Slender: 17,50 TL

    Camel: 18 TL

    Monte Carlo Slender: 17,50 TL

    Monte Carlo: 17,50 TL

    LD: 17,50 TL

    PHİLİP MORRİS

    Marlboro Edge: 23 TL

    Marlboro Touch: 24 TL

    Marlboro: 25 TL

    Parliament: 25,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

    Muratti: 23 TL

    Muratti Blu: 22 TL

    Lark: 22 TL

    Chesterfield: 21,50 TL

    L&M: 21,50 TL

        BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO (BAT)

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 18 TL

        Kent D-Range: 18 TL

        Kent Slims: 21 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 19 TL

        Rothmans: 17,50 TL

        Viceroy: 17,00 TL

        Pall Mall: 18,00 TL

        Tekel 2000: 17,50 TL

        Tekel 2001: 17,50 TL

        Samsun: 18,00 TL

        Maltepe: 18,00 TL

        TÜRKTAB SİGARA FİYATLARI

        Violet - Slims: 19.00 TL

        Winner Slims - Family: 18.00 TL

        HD Blue Slims - Family: 17.00 TL

        HD Sky Red - Uzun - Kısa: 16.00 TL

        HD Q.Size Sky Blue - Ocean Blue: 14.50 TL

        HD Blue - Kısa - Uzun: 16.00 TL

        President Kısa - Uzun - Sky: 15.50 TL

        Winner Kısa - TF - Rogue: 14.00 TL

        President - Q.Size Red-White-Sea-Ocean: 15.00 TL

            Vigor Cerulean - Uzun-Kısa-Slims: 16.00 TL

            Point Blue - Slims: 15.00 TL

            Medley Kısa - Family: 15.50 TL

            MMC Kısa - Uzun: 15.50 TL

            Toros 2005 - Family: 15.50 TL

            Hazar Kısa - Family: 15.50 TL
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            Haberler Yaşam Sigara zammı son dakika! 4 Ocak 2022 güncel sigara fiyat listesi! 2022 Camel, Parliament, Winston, Marlboro, LM ne kadar oldu?
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