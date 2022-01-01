Yeni yılın gelmesiyle birlikte Ocak 2022 zamlı sigara fiyat listesi araştırılmaya başlandı. Önceki senelerde sigara fiyatlarına yılbaşında zam yapılıyordu. Sigara zammı yılın ilk haftasından itibaren fiyatlara yansıyordu. Bu kapsamda yeni yılda sigara fiyatlarında artış olup olmayacağını merak edenler konu hakkında yaşanan son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki, Ocak 2022 sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam yapılacak mı? Camel, Parliament, Muratti, LM, Winston ne kadar oldu? 2022 Chesterfield, Camel, Marlboro sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.
JTI
Winston Slender: 18 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL
Winston: 19 TL
Winston Xsence Black&Gray: 20 TL
Camel Slender: 17,50 TL
Camel: 18 TL
Monte Carlo Slender: 17,50 TL
Monte Carlo: 17,50 TL
LD: 17,50 TL
PHİLİP MORRİS
Marlboro Edge: 23 TL
Marlboro Touch: 24 TL
Marlboro: 25 TL
Parliament: 25,50 TL
Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
Muratti: 23 TL
Muratti Blu: 22 TL
Lark: 22 TL
Chesterfield: 21,50 TL
L&M: 21,50 TL