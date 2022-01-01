Karikatürist Okan Nasuhoğlu öldürüldü mü intihar mı etti? 7 sayfalık sır mektup

Genç karikatürist Okan Nasuhoğlu, İstanbul Ataşehir'de lüks bir otelde kalıyordu. Kendisinden bir süre haber alınamayan Nasuhoğlu'nun bulunduğu odaya 17 Haziran günü otel görevlileri geldi. 603 numaralı odaya gelen görevliler korkunç bir manzara ile karşılaştı. 31 yaşındaki Nasuhoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Genç karikatüristin hem ölü bulunması, hem de ölüm yöntemi şoke etti.
KORKUNÇ MANZARA İFADELERE YANSIDI
Büyük şaşkınlığın nedeni ise tanıkların ifadesinde gizliydi. Otel görevlileri Nasuhoğlu'nun başına bağlanmış bir poşet, poşetin içinde de hortum bulunduğunu söyledi. Hortumun bir diğer ucu ise helyum gazı düzeneğine bağlıydı. Helyum gazı da tüp şeklindeydi. Otel görevlileri vakit kaybetmeden polis ekiplerine haber verdi, ambulans da çağırdı. Otele gelen sağlık ekibi Okan Nasuhoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
7 SAYFALIK SIR MEKTUP
Yaşanan bu olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Okan Nasuhoğlu'nun ölümü 'şüpheli' olarak kayıtlara geçti. Dolayısıyla genç karikatüristin intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği araştırılmaya başlandı. İlk bulgulara göre Nasuhoğlu'nun hemen yanı başında 7 sayfalık bir intihar mektubu bulundu. Mektubun giriş sayfasında karikatür çizildiği, 'polise' notuyla bırakıldığı belirlendi. Mektupta Nasuhoğlu'nun intiharından kimsenin sorumlu olmadığına dair duygusal bir yazı ele alındığı öğrenildi. Savcılık dosyaya intihar mektubunu kendisinin yazıp yazmadığını belirlemek için kendi el örneği bulunan yazıların temin edilmesini istedi. Sabah'ın haberine göre grafoloji yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda mektubu karikatürist Nasuhoğlu'nun kaleme aldığı belirlendi.
İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?
Savcılığın incelenmesini talep ettiği husus sadece bununla sınırlı değildi. Soruşturma kapsamında otele ve Okan Nasuhoğlu'nun odasına giriş çıkış kayıtları, otel ziyaretçi defterleri ve genç karikatüristin telefon kayıtları da incelemeye alındı. Ancak şüpheli bir duruma rastlanmadı. Böylece dosyada intihar mı, cinayet mi sorusunun yanıtı netlik kazandı.