Karikatürist Okan Nasuhoğlu öldürüldü mü intihar mı etti? 7 sayfalık sır mektup

Genç karikatürist Okan Nasuhoğlu, İstanbul Ataşehir'de lüks bir otelde kalıyordu. Kendisinden bir süre haber alınamayan Nasuhoğlu'nun bulunduğu odaya 17 Haziran günü otel görevlileri geldi. 603 numaralı odaya gelen görevliler korkunç bir manzara ile karşılaştı. 31 yaşındaki Nasuhoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Genç karikatüristin hem ölü bulunması, hem de ölüm yöntemi şoke etti.

KORKUNÇ MANZARA İFADELERE YANSIDI

Büyük şaşkınlığın nedeni ise tanıkların ifadesinde gizliydi. Otel görevlileri Nasuhoğlu'nun başına bağlanmış bir poşet, poşetin içinde de hortum bulunduğunu söyledi. Hortumun bir diğer ucu ise helyum gazı düzeneğine bağlıydı. Helyum gazı da tüp şeklindeydi. Otel görevlileri vakit kaybetmeden polis ekiplerine haber verdi, ambulans da çağırdı. Otele gelen sağlık ekibi Okan Nasuhoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.