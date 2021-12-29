Dolmuş şoförü genç, kripto parada servet kaybetti! Eşini katledip intihara teşebbüs etti!

Adana'da dolmuş şoförü Yunus Uyaner (28) 7 yıl önce evlendi. Üç çocuğu olan genç, bir süre önce kripto para borsasına girdi. İddiaya göre tam 450 bin lira kaybetti. İflas noktasına geldi. Psikolojisi bozulunca, sürekli eşi Melike Yağmur Uyaner ile kavga etti. Önceki gece ev gelmedi. Telefonda eşi ile tartışınca sabah çocuklarının gözü önünde eşini katletti. Tabancada kalan kurşunu da kendi kafasına sıkıp ölmek istedi. Acı haberi duyan Uyaner'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.