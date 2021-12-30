Uzmanlardan pitbull uyarısı! Bu köpekler, işkence yüzünden saldırganlaşıyor

Türkiye, Gaziantep'teki dehşete kilitlendi! A. A., geçtiğimiz hafta 2 pitbull köpeğinin saldırısı sonucu ölümle burun buruna geldi. Veteriner Hekim Mahmut Baran Şahin, pitbullar hakkında TAKVİM'e özel bilgiler verdi. Şunları söyledi:

Pitbullar, melezleştirme yöntemiyle elde edilmiş ırklardır. En büyük özelliği güçlü çenesi. Güçlü, kaslı ve iri yapılı bir köpek. Daha çok av için tasarlanmış hayvanlar. Ancak bu canlılar, yetiştirme tarzından dolayı saldırgan olmaktadır. Sahipleri daha vahşi mizaca sahip olmasını istiyor.

Saldırganlaşması için işkence görmüş bir köpeğin psikolojisi normal değildir. Tahammül seviyesi azdır. Tepkileri büyük olur. Bir köpeğe ırkı hangi eğitimi verirseniz onu sergiler.

Yurt dışında hayvan sahiplendirilmesi için birçok prosedür var. Birisi ehliyet sistemi. Bir kişinin kediköpek sahiplenmesi için bununla ilgili eğitim alıyor ve sınava tabi oluyor. Başarılı olursa, yetiştirme belgesini alabiliyor.

Pitbull saldırısından korunmak için öncelikle koşmayın. Çünkü hiçbir köpekten hızlı koşamazsınız. Kaçarsanız içindeki kovalama içgüdüsünü kışkırtırsınız. Pitbull'un tırmanamayacağı bir yükseklik varsa oraya çıkın.

SINEM UYSAL

BU BİR İŞKENCE

Karanlıkta kalma, kanlı gıdalar tüketme gibi etkenler, hayvanı agresifleştirir. Bu bir işkence yöntemidir. Bunları Golden Retriever'a bile yapsanız yabani bir canlı elde edersiniz.

GENETİĞİYLE OYNANDI

Doğal bir ırk olmayan Pitbullar, birkaç köpek geni taşır. Jack Russell ve Bulldog melezlenerek İngiltere'de geliştirildi. ABD'ye göç edenler, yanlarında bu köpekleri de götürdüler. Dövüşte kullanılan bu köpekler bir anda, birer yardımcı görevini üstlendi. Avcılıkta hatta bekçi olarak da kullanıldı. Amerika'da 1950'lilerde laboratuvar ortamında yapılan suni döllenmeyle daha saldırgan türleri yaratıldı!

ASİYE'DEN GÜZEL HABER

Pitbull'ların kabusu yaşattığı A. A.'ya doku nakli yapıldı. Dün çocuk servise alındı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, A.'nın son durumunu açıkladı: Durumu iyi. 1 yıl içinde birkaç ameliyat bizi bekliyor.