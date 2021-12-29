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Pitbullar neden saldırgan? Takvim sordu uzmanlar cevapladı: Köpek sahibinin karakterini yansıtır

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin yüzünü parçalayan pitbull köpekleri kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı! Başkan Erdoğan'ın bizzat ilgilendiği olayda minik Asiye, Türkiye'de ilk defa yüz naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan'a emanet. Kamuoyunda ses getiren pitbull saldırısı sonrası 'Pitbullar neden saldırgan?' sorusu araştırıyor. Takvim bu sorunun cevabını uzmanlara sordu. İşte uzmanların açıklamaları...

29.12.2021 10:51 - Son Güncelleme: 29.12.2021 10:51
Pitbullar neden saldırgan? Takvim sordu uzmanlar cevapladı: Köpek sahibinin karakterini yansıtır

Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısına uğrayan Asiye gündem olmuştu. Türkiye'yi ayağan kaldıran olay sonrası Takvim, "Bu köpekler neden saldırgan?" diye sordu. Uzmanlar köpeklerle ilgili çarpıcı bilgileri paylaştı.

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Pitbullar neden saldırgan? Takvim sordu uzmanlar cevapladı: Köpek sahibinin karakterini yansıtır

Türkiye, Gaziantep'te yaşanan vahşetle sarıldı! Asiye geçtiğimiz hafta 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğradı.

Pitbullar neden saldırgan? Takvim sordu uzmanlar cevapladı: Köpek sahibinin karakterini yansıtır

Kan donduran olay, bir kez daha tehlikeli köpek ırklarının neden olduğu vahşeti gündeme taşıdı.

Pitbullar neden saldırgan? Takvim sordu uzmanlar cevapladı: Köpek sahibinin karakterini yansıtır

Peki, yurt dışında 'bebek bakıcısı' bile denilen bu pitbull köpekler, ülkemizde neden bu kadar saldırgandı?

Pitbullar neden saldırgan? Takvim sordu uzmanlar cevapladı: Köpek sahibinin karakterini yansıtır

Pitbull dosyasını açan Takvim, herkesi tedirgin eden bu sorunu uzmanlara danıştı. Şu yanıtları aldı:

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