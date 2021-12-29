Pitbullar neden saldırgan? Takvim sordu uzmanlar cevapladı: Köpek sahibinin karakterini yansıtır
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin yüzünü parçalayan pitbull köpekleri kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı! Başkan Erdoğan'ın bizzat ilgilendiği olayda minik Asiye, Türkiye'de ilk defa yüz naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan'a emanet. Kamuoyunda ses getiren pitbull saldırısı sonrası 'Pitbullar neden saldırgan?' sorusu araştırıyor. Takvim bu sorunun cevabını uzmanlara sordu. İşte uzmanların açıklamaları...
29.12.2021 10:51
- Son Güncelleme: 29.12.2021 10:51
Peki, yurt dışında 'bebek bakıcısı' bile denilen bu pitbull köpekler, ülkemizde neden bu kadar saldırgandı?
Pitbull dosyasını açan Takvim, herkesi tedirgin eden bu sorunu uzmanlara danıştı. Şu yanıtları aldı: