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    • Yaşam
    • 30.12.2021 01:27
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    • 30.12.2021 01:30
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    Küçükçekmece'de bıçaklı kavga! Cinayet çıktı

    Küçükçemece'de bıçaklı kavhga ölümle sonuçlandı. Metin Balkan isimli şahıs aralarında daha önceden husumet bulunan baba ve oğul olan iki kişi ile kavga ederken, bıçakla yaralanarak öldürüldü.

    Bıçaklı kavga cinayetle sonuçlandı

    Küçükçemece'de Metin Balkan, aralarında daha önceden husumet bulunan baba ve oğul olan iki kişi ile kavga ederken öldürüldü.

    Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre sokakta yürüyen Sefa K.(55) ile oğlu Resul K.(23) daha önceden aralarında husumet bulunan Metin Balkan(34) ile karşılaştı.

    Aralarında çıkan kavgada Metin Balkan ile Sefa K.(55) bıçaklanarak yaralandı. Resul K. ise kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin durumu bildirilmesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından Metin Balkan ve Sefa K.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Metin Balkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sefa K.'nın ise tedavisi devam ediyor. Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan Resul K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Küçükçekmece'de bıçaklı kavga! Cinayet çıktı
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