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    • Yaşam
    • 30.12.2021 16:33
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    • 30.12.2021 16:44
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    Hayvanperest bir kadın yüzünü köpek gibi boyadı: Ben öldüm katilimi bulun

    Gaziantep'te pitbulların saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş Türkiye'de gündem olmuştu. Başkan Erdoğan'ın 'Beyaz Türkler köpeklerinize sahip çıkın' şeklinde tepki gösterdiği olayın etkisi halen devam ederken bir kadından ilginç bir eylem geldi. Yüzünü köpek gibi boyayan kadın ilginç bir eyleme imza attı.

    Ben öldüm katilimi bulun

    Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan, sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki Asiye Ateş, dün akşam saatlerinde uyandırıldı. Yoğun bakımdan servise alınan Asiye Ateş'in durumunun iyiye gittiği belirtildi.

    HAYVANPERESTLER TEPKİLİ

    Türkiye'de büyük yankı uyandıran olay sonrası hayvanperestler sokaklara dökülmüştü. Bazı kesim o kadar ileri gideren pitbull köpeğinin masum olduğunu ve Asiye'nin ailesinin suçlu olduğunu ifade etmişti. Pitbull saldırısının etkisi devam ederken Konya'dan ilginç bir eylem geldi.

    YÜZÜNÜ BOYADI

    Konya'da sokak köpeklerinin toplanmasına karşı çıkan bir hayvansever ise ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Sözde toplanan köpekler öldürülüyormuş gibi bir algı içine giren Konyalı kadın, kendi yüzünü köpek gibi boyadı.

        Yine bir köpeğin iç sesiymiş gibi kendisini konuşturan Konyalı kadının eylemi, kısa sürede sosyal medya gündem oldu.

        BEN AĞLIYORUM. KATİLİMİ BULUN

        Konyalı köpek sever kadın, çektiği videoda ise "Beni sokaktan uyuşturucu ile topladılar. Ben öldüm. Ben Konya'dayım. Ben Konya'da Sarayönü Belediyesi'nin bahçesinde, şantiyede yarı baygın gömülen köpeğim. Ben öldüm. Ben ağlıyorum. Katilimi bulun." ifadelerini kullandı.
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