Hayvanperest bir kadın yüzünü köpek gibi boyadı: Ben öldüm katilimi bulun

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan, sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki Asiye Ateş, dün akşam saatlerinde uyandırıldı. Yoğun bakımdan servise alınan Asiye Ateş'in durumunun iyiye gittiği belirtildi.
HAYVANPERESTLER TEPKİLİ
Türkiye'de büyük yankı uyandıran olay sonrası hayvanperestler sokaklara dökülmüştü. Bazı kesim o kadar ileri gideren pitbull köpeğinin masum olduğunu ve Asiye'nin ailesinin suçlu olduğunu ifade etmişti. Pitbull saldırısının etkisi devam ederken Konya'dan ilginç bir eylem geldi.
YÜZÜNÜ BOYADI
Konya'da sokak köpeklerinin toplanmasına karşı çıkan bir hayvansever ise ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Sözde toplanan köpekler öldürülüyormuş gibi bir algı içine giren Konyalı kadın, kendi yüzünü köpek gibi boyadı.