Hayvanperest bir kadın yüzünü köpek gibi boyadı: Ben öldüm katilimi bulun

HAYVANPERESTLER TEPKİLİ

Türkiye'de büyük yankı uyandıran olay sonrası hayvanperestler sokaklara dökülmüştü. Bazı kesim o kadar ileri gideren pitbull köpeğinin masum olduğunu ve Asiye'nin ailesinin suçlu olduğunu ifade etmişti. Pitbull saldırısının etkisi devam ederken Konya'dan ilginç bir eylem geldi.