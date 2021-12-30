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    • Yaşam
    • 30.12.2021 15:17
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    • 30.12.2021 15:17
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    Kazada yaralandı 4 bin lira ceza kesildi

    onguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü İsmail Kuru'ya (24) ehliyeti motosiklet kullanmaya uygun olmadığı gerekçesiyle 4 bin lira ceza kesildi.

    Kazada yaralandı 4 bin lira ceza kesildi

    Kaza, saat 13.00 sıralarında Müftü Mahallesi, Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Çağla Çelik (30) yönetimindeki 34 HU 4796 otomobil, alışveriş merkezine giriş yaptığı sırada İsmail Kuru yönetimindeki 67 AAF 721 plakalı motosiklete çarptı.

    Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Kuru ile yanındaki Tolga Eroğlu (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



    Yapılan incelemede Kuru'nun ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilirken, motosikleti ise çekiciyle otoparka alındı. İsmail Kuru'ya 4 bin lira ceza kesildi. Otomobil sürücüsü Çelik ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
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