Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.12.2021 14:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2021 15:04
    ABONE OL

    Ömür Gedik yaşanan onca pitbull vahşetini görmezden geldi: "Sokak köpeklerini toplayanlar suç işliyor"

    Başkan Erdoğan, her gün onlarca kişiye saldırıp yaralayan başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili barınaklara toplama ve atık yiyeceklerden mama üretimi konusunda belediyelere talimat verdi. Sokak köpekleriyle ilgili yapılan barınak çağrısının ardından tepki gösteren Ömür Gedik, toplama yapanları "suç işlemekle" itham etti.

    Ömür Gedik’ten sokak köpeklerinin toplanmasına tepki

    Tehlikeli sokak hayvanlarının başıboş gezmesiyle birlikte doğan sorunlar, konuyla ilgili yeni düzenlemeleri gündeme getirdi.

    Son olarak Gaziantep'te 4 yaşındaki minik bir kız çocuğunun pitbull cinsi iki köpek tarafından ağır yaralanması, sokak köpeklerinin toplanması yönünde taleplere neden oldu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her gün onlarca kişiye saldıran başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili barınaklara toplama ve atık yiyeceklerden mama üretimi konusunda belediyelere talimat verdi.

    Başkan Erdoğan'dan son dakika 'sokak hayvanları' açıklaması

    HAYVANLARIN TOPLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
    Bu talimatın ardından Ömür Gedik, hayvanların özgürlük alanlarının ihlal edildiğine dair düşüncelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

    "BİR TÜRÜN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ALACAKSAK İNSANDAN BAŞLANMALI"
    Twitter'dan açıklama yapan Ömür Gedik, "Bütün canlılar içine doğdukları özgür alanda belli kurallar dahilinde yaşama hakkına sahiptir. Birkaç üzücü olayı emsal alıp bir türün tamamının özgürlüğünü alacaksak buna birçok üzücü olayın sebebi insandan başlanmasını ve hepimizin barınaklara hapsedilmesini talep ediyorum.

    "İNSAN MÜSVETTELERİNİ TOPLAYIN"
    Masum sokak köpeklerini değil köpekleri dövüştürenleri, aç bırakanları, saldırgan hale getirip tasmasız, ağızlıksız gezdiren insan müsvettelerini toplayın… Toplama yapan her kim olursa kanunen suç işliyor, bilesiniz…" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat ve etiket denetimi!
    Haberler Güncel Ömür Gedik yaşanan onca pitbull vahşetini görmezden geldi: "Sokak köpeklerini toplayanlar suç işliyor"
        SON DAKİKA