Ömür Gedik yaşanan onca pitbull vahşetini görmezden geldi: "Sokak köpeklerini toplayanlar suç işliyor"

"BİR TÜRÜN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ALACAKSAK İNSANDAN BAŞLANMALI"

Twitter'dan açıklama yapan Ömür Gedik, "Bütün canlılar içine doğdukları özgür alanda belli kurallar dahilinde yaşama hakkına sahiptir. Birkaç üzücü olayı emsal alıp bir türün tamamının özgürlüğünü alacaksak buna birçok üzücü olayın sebebi insandan başlanmasını ve hepimizin barınaklara hapsedilmesini talep ediyorum.





"İNSAN MÜSVETTELERİNİ TOPLAYIN"

Masum sokak köpeklerini değil köpekleri dövüştürenleri, aç bırakanları, saldırgan hale getirip tasmasız, ağızlıksız gezdiren insan müsvettelerini toplayın… Toplama yapan her kim olursa kanunen suç işliyor, bilesiniz…" ifadelerini kullandı.



