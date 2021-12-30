Hastanede cinsel taciz olayında yeni gelişme! Savunması ortaya çıktı





Olay, mayıs ayında Zeytinburnu'nda bulunan bir hastanede meydana geldi. Z.A. koronavirüs tanısı ile yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde görevli hasta bakıcı N.Ö. bakım işlemlerini yapmak için Z.A.'nın odasına girdi. Bakım yaparken Z.A.'ya cinsel saldırıda bulunan N.Ö. odaya gelen hemşire tarafından fark edildi. Gözaltına alınan N.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık N.Ö. bulunduğu cezaevinde getirildi. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Esas hakkında son savunmasını yapan sanık avukatı şunları söyledi: "Mağdur dinlendiği celsede sanık için defalarca 'iyi bir insan' ifadesini kullanmıştır. N.Ö. benim annemin yoğun bakımda kaldığı süre boyunca anneme ve bana yardımcı oldu. Diğer hastaların duasını aldığını düşünüyorum" demesinin üzerine mahkeme başkanı "İnsan tahlili yapmıyoruz. Mahkemede herkes eşittir" dedi.