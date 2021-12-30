Şişli’de otelde vahşet: Yüzü bantlanıp, kolları ve ayakları bağlanarak öldürüldü

Olay, dün sabah 11.30 sıralarında Şişli'de bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel görevlisi temizlik yapmak için otelin 5'inci katındaki odaya girdi. Görevli odaya girdiğinde, kol ve ayakları bağlanmış, yüzü bantlanmış halde duran bir kadın gördü. Otel çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 112 personelince yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirlendi.
YÜZÜ BANTLANIP, KOLLARI VE AYAKLARI BAĞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Otel odasında bulunan cesedin Tunuslu Tariyam Aloui Ep Guitni'ye (31) ait olduğu öğrenildi. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine, olay yeri inceleme ekipleri otele gelerek çalışma yaptı. Ceset üzerinde inceleme yapan ekipler, Tunuslu kadının yüzünün büyük bir kısmı bantlanıp, kolları ve ayakları bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti.
ARKADAŞLARI ŞOKE OLDU
Mariyam Aloui Ep Guitni'nin ölüm haberini alan arkadaşları da olayın yaşandığı otele geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadınlar, olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan kadınlardan biri sık sık otelin dışına çıkarak istifra etti. Öte yandan, Tunus uyruklu Mariyam Aloui Ep Guitni'nin olayın yaşandığı gece, biriyle kahve içeceğini söyleyerek arkadaşlarının yanından ayrıldığı, daha sonra da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Mariyam Aloui Ep Guitni'nin bir arkadaşı ve temizlik görevlisi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.