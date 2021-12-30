Şişli’de otelde vahşet: Yüzü bantlanıp, kolları ve ayakları bağlanarak öldürüldü

Olay, dün sabah 11.30 sıralarında Şişli'de bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel görevlisi temizlik yapmak için otelin 5'inci katındaki odaya girdi. Görevli odaya girdiğinde, kol ve ayakları bağlanmış, yüzü bantlanmış halde duran bir kadın gördü. Otel çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 112 personelince yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirlendi.