Polise zorluk çıkardı sonra diz çöktü: Yalvarırım almayın





BASINA SALDIRI

O anları görüntüleyen basın mensubuna saldıran alkollü sürücünün arkadaşı, ekiplerce etkisiz hale getirildi. Saldırı anı da kameraya yansıdı.

Ceza makbuzunu da imzalamayan alkollü sürücü yaya olarak hızla evine giderken, aracı da çekici yardımıyla otoparka çekildi.