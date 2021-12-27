Sultangazi'deki pitbull saldırısıyla ilgili akılalmaz iddia: Sahibi "tut" deyince saldırdı

Kemerini gösterip 'Bende tasma yok kemer var' dedi. Köpekten kaçarken köpek üzerime koştu. Karnıma saldırdı. Elimle ittim, kaçtım. Tam kaçarken önüme geçti köpek. Bir anda ayağımdan ısırdı. Yere düştüm. Ayağımı kapınca tekme attım köpeğe. Biri dikkatini dağıttı köpeğin. Köpek ona koştu. Ben de o sırada kaçtım. Benim ayağımı ısırdığı için benim modum düştü. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Köpeğin yanındaki kişi onu kışkırtmak için bir şeyler soyledi. 'Tut' gibi bir şey söyledi. Sonra köpek saldırdı" dedi.