Sultangazi'deki pitbull saldırısıyla ilgili akılalmaz iddia: Sahibi "tut" deyince saldırdı

Dün akşam saatlerinde Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişi Pitbull cinsi köpeğiyle basketbol sahasına gelmişti.
Köpeği saha içerisinde salarak, oradakilere korku dolu anlar yaşatmıştı.
O köpek 2 kişiyi yaraladıktan sonra belediye ekiplerince uyuşturucu iğne ile vurularak barınağa götürüldü. Sultangazi Belediyesi Hayvan Barınağı tarafından yakalanan pitbull cinsi köpek müşahede altında tutulmaya devam ediyor. Dünkü saldırı ile ilgili 2 kişi suç duyurusunda bulundu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ise o köpeği dün parka getiren kişi hakkındaki arama çalışmaları devam ediyor.
"KIŞKIRTMAK İÇİN 'TUT' GİBİ BİR ŞEY SÖYLEDİ ONDAN SONRA KÖPEK SALDIRDI"
Muhammed Can Değirmenci, "Biz basketbol oynuyorduk. 5 kişi yanlarında köpekle geldiler. 4 kişi gitti. Tek kişi kaldı. O kalan yanımıza köpekle geldi. Ben de 'Köpeği götür kimse yaralanmasın' dedim. Ben bunu dedim diye, köpeği saldı. Ben de topu atarak dikkatini dağıttım köpeğin. Köpek bizim üzerimize koştu tellere tırmandık. Çite tırmanmışken 'Tasmasını tak götür' dedim.